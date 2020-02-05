В Калининграде без света остались 21 улица, два детсада и школа

В Калининграде без света остались 21 улица, два детсада и школа
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Часть улиц областного центра в среду осталась без света из-за ремонта электросетей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9 до 18.00 электричества не будет в домах по адресам:

— Каштановая аллея, 147 (школа № 50), 151-155,

— ул. М. Борзова, 93а, 93б, 93в, 95, (детсад № 122), 97-99, 103, 103а, 103б, 105а,

— ул. Белинского, 65,

— ул. Воздушная, 2, 4-10, 12-22, 21-31, 33, 37, 39,

— пер. Воздушный, 4,

— ул. Радистов, 1-11,

— ул. Красносельская, 17а, 31б, 45-51,

— ул. Матросская, 2-4,

— ул. Менделеева, 10-12, 12а, 18, 20а,

— ул. Генделя, 5,

— ул. Брамса, 9, 19-23,

— ул. Носова, 2-8, 10-16,

— ул. Кронштадтская, 10-12.

С 9.00 до 13.00 — по следующим адресам::

— ул. Леонова, 66а, 68-72, 74,

— Советский проспект, 102,

— ул. Чекистов, 10 (детсад № 10),

— Каштановая аллея, 145а, 157,

— ул. Олимпийская, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

С 09.00 до 15.00 света не будет в по адресам:

— ул. Гавриленко, 6, 6д, 14, 16, 18, 23, 25, 29, 31,

— ул. Габайдулина, 19, 21, 23, 25, 32, 40, 44, 50, 52,

— ул. Хрисанфова, 1-14, 18, 31, 36, 38, 58.

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Минусинской, 22, ул. Интернациональной, 46; до 16.00 — на ул. Дрожжевой, 3 (детсад № 131).

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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