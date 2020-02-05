Smartavia открыла продажу билетов на прямые рейсы в Мурманск и Архангельск

Smartavia открыла продажу билетов на прямые рейсы в Мурманск и Архангельск
Скриншот с сайта Smartavia
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Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Калининграда в Архангельск и Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

К выполнению рейсов в Архангельск авиакомпания приступит с 5 июня. Вылеты по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов — от 4 850 рублей. Первый рейс в Мурманск стартует 6 июня. Вылеты по средам и субботам. Стоимость билетов — от 5 850 рублей. На рейсах будут эксплуатироваться самолеты Боинг 737-700 и Боинг 737-500.

«Авиакомпания Smartavia традиционно на летних регулярных рейсах предлагает скидки для детей. А участники программы премирования Smartavia смогут получить за перелет от 500 миль. Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты», — отметили в пресс-службе.

Ранее Smartavia сообщила, что открывает продажу билетов на прямые рейсы из Калининграда в Сочи.


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