В РПЦ считают, что европейцы струсили упоминать Бога в Конституции

Добавление упоминания о Боге в российской Конституции поспособствует укреплению имиджа страны. Отмечается, что так россияне имеют шанс закрепить в основном законе то, что «струсили сделать европейцы». Информацию об этом в среду, 5 февраля, сообщают в РИА «Новости» со ссылкой на Московский патриархат.



До этого патриарх Кирилл предложил внести в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большая часть соотечественников — верующие люди. Также глава РПЦ подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и «о многих, многих других».

«Патриарх Кирилл призывает народ и элиты не бояться прямо заявить о своей вере, о своей идентичности, о своих убеждениях и о своих намерениях строить свободное общество на нравственных основаниях. Это не ослабит, а, наоборот, укрепит Россию и привлечет к ней уважение миллионов жителей планеты, в разы увеличит символический капитал нашей страны», — процитировали первого замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова в издании.

Россияне, считает он, имеют возможность сейчас «сделать то, что струсили сделать европейцы, когда писали свою Конституцию ЕС».

Щипков рассказал, что действующая Конституция закрепляет Россию как светское государство (статья 14), высшей ценностью которого является человек (статья 2). По его мнению, эти положения дискриминируют граждан с религиозными убеждениями. Представитель РПЦ отметил, что это противоречие можно легко исправить, найдя «нужные формулировки, отражающие многообразие взглядов россиян», а это предложение следует рассматривать исключительно в контексте его инициатив предыдущих десятилетий.

«Митрополит Кирилл (ныне патриарх) настоял на введении в юридический обиход понятия „традиционные религии“, а в 2009 году, напомнил Щипков, предстоятель РПЦ выступил инициатором дискуссии о „традиционных ценностях“, способных объединить разобщенное российское общество», — напомнили в издании об опыте 1997-го года, когда принимался закон о свободе совести.

«В итоге общество пришло к осознанию того, что традиционные ценности и нравственность имеют религиозные основания. Понятия „традиционные религии“ и „традиционные ценности“ стали неотъемлемой частью народного мировоззрения, политической риторики и той идеологической базой, на которой смогли развиться такие явления как борьба с фальсификацией русской истории, борьба за воссоединение разделенного русского народа, движение за связь поколений — „Бессмертный полк“, и так далее», — привели слова замглавы синодального отдела в издании.