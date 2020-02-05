На экоплощадке «Зеленый КОТ» намерены принимать «раздельные» отходы за плату

На экоплощадке «Зеленый КОТ» намерены принимать «раздельные» отходы за плату
Рисунок с сайта Экоплощадки «Зеленый КОТ»
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В Калининградской области летом 2020 года должна открыться точка коммерческого приема вторсырья у населения. Эта площадка для раздельного сбора мусора будет располагаться в пос. Сосновка на въезде в Зеленоградск, она станет частью большой Экологической площадки «Зеленый КОТ», рассказала в среду на презентации проекта автор идеи руководитель московской арт-группы BURO Ирина Клочкова.

«Мы не мусорка — мы площадка правильной, интересной, прикольной (как хотите) работы с мусором», — отметила она. Помимо пункта приема вторсырья в рамках первой очереди планируется открыть образовательную выставочную экспозицию «Мусор, давай дружить!», «арт-объект в стиле трэш-арт» (каким будет его внешний облик, пока решается), «ХламМаркет» (блошиный рынок), «туалет-бутик». Также на экоплощадке намерены установить контейнеры для раздельного временного хранения вторсырья, обустроить парковку, построить подъездную дорогу и т.д.

Центральным объектом экоплощадки (его планируется открыть в рамках второй очереди) должен стать филиал Художественного музея мусора «МУ МУ», открытого три года назад в Калуге. Основу его экспозиции составят арт-объекты и предметы быта, созданные художниками и дизайнерами из отходов (в «материнском» музее в Калуге размещены более 500 экспонатов — над ними работали авторы из 24 стран мира).

Проект включает также создание конференц-зала для экологических форумов, кафе, кемпинга, детской игровой площадки с аттракционами, экологического парка. Инвестиции в целом оценивались в 25 млн рублей.
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