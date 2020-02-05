В Светлом жителям удалось добиться ремонта кровли только через прокуратуру

В Светлом жителям удалось добиться ремонта кровли только через прокуратуру
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Управляющая компания в Светлом починила кровлю только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Собственники многоквартирного дома по ул. Советской в Светлом обратились с жалобой на управляющую компанию, что та не устраняет протечки кровли. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заявление одного из собственников на устранение поломок поступило еще в октябре 2019 года.

Прокуратура на основании Жилищного кодекса и Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сочла, что управляющая компания не в полном объеме исполняла возложенные законодательством обязательства. В адрес директора было вынесено представление об устранении нарушений: ремонт кровли проведен, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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