МЧС предупреждает о гололедице на дорогах

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах
Виталий Невар / Новый Калининград
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В ночь на четверг в Калининградской области ожидаются заморозки, ситуация на дорогах может осложниться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС на своем сайте.

В ближайшие сутки на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. Ночью и утром порывы ветра мгут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов Цельсия, днем — 2-6 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах — местами гололедица, отмечают в МЧС.



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