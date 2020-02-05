МЧС предупреждает о гололедице на дорогах

В ночь на четверг в Калининградской области ожидаются заморозки, ситуация на дорогах может осложниться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС на своем сайте.
В ближайшие сутки на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. Ночью и утром порывы ветра мгут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов Цельсия, днем — 2-6 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах — местами гололедица, отмечают в МЧС.
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