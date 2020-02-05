УФАС: теплосеть незаконно пыталась брать больше за помещение центра детей-инвалидов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области признало обоснованной жалобу предпринимателя Олега Пуршела на «Калининградтеплосеть», которая вынуждала платить за отопление нежилого помещения на Гайдара по нормативу при наличии счетчика, что приводило к переплате. Действия руководства предприятия сочтены нарушением антимонопольного законодательства.



Как видно из решения УФАС, за отопление помещения с 2013 года платили по счетчику, но в 2019 году, когда подошел момент проведения плановой поверки прибора, собственник ее сделал, но «Калининградтеплосеть» не приняла счетчик в эксплуатацию, ссылаясь на то, что в доме вертикальная разводка сетей отопления и ставить индивидуальные счетчики в таком случае нельзя. Предпринимателю было предложено платить по нормативу, что увеличивало размер платы за тепло.

«Указанное нежилое помещение сдается заявителем в аренду для нужд Детского реабилитационного центра для детей инвалидов. Расчет платы за отопление исходя из норматива, а не на основании показаний прибора учета заявителя, влечет дополнительные расходы для арендатора и может привести к расторжению договора аренды с ним», — говорится в решении УФАС.

В итоге все доводы теплосетей были признаны не обоснованы, а управляющая компания, работающая с этим домом указала, что не смотря на то, что в доме в целом вертикальная разводка сетей, в спорном нежилом помещении она, наоборот, горизонтальная. Поэтому претензии монополиста даже в части разводки, не говоря о том, счетчик много лет фактически работал, несостоятельно, отметили в УФАС.