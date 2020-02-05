Минкультуры заказало для форума в Светлогорске «экофрендли» рюкзаки из старых баннеров

Минкультуры заказало для форума в Светлогорске «экофрендли» рюкзаки из старых баннеров
Андрей Ермак. Виталий Невар / Новый Калининград

Участники Балтийского культурного форума, который пройдет 25 февраля в Светлогорске, получат раздаточные материалы в «экофрендли» рюкзаках, сшитых из старых баннеров «Янтарь-холла». Об этом рассказал в среду, 5 февраля, на презентации Экоплощадки «Зеленый КОТ», которая строится под Зеленоградском, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Хотим ориентировать участников форума, которые получат эти рюкзаки, что это интересный новый тренд — быть, как сейчас принято говорить, „экофрендли“ не только на специализированных экологических мероприятиях, а вообще на любых мероприятиях, в том числе культурных, туристических, бизнес. Если этот тренд присутствует, то само мероприятие, как мне кажется, становится более позитивным, более правильным, более правильно воспринимаемым», — отметил Андрей Ермак. Он выразил надежду, что участники форума присоединятся к новому тренду и будут использовать рюкзаки из получивших вторую жизнь баннеров и в дальнейшем.



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