Власти региона хотят провести «на крыльях» турсезона «большой» экофестиваль

Власти региона хотят провести «на крыльях» турсезона «большой» экофестиваль
Экспонат Художественного музея мусора «МУ МУ» (Калужская обл.).Фото / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Региональное Минкульттуризма планирует провести осенью этого года «большой» экологический фестиваль. Одно из его направлений — демонстрация того, что многим вещам, которые становятся мусором, можно подарить вторую жизнь. Об этом сообщил журналистам в среду, 5 февраля, во время презентации Экоплощадки «Зеленый КОТ» глава министерства Андрей Ермак, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Скорее всего, мы его будем делать „на крыльях“ [туристического] сезона, чтобы не в пик сезона, когда у нас и так перенасыщенные событиями календарь. Рассчитываем, что, может быть,где-то в сентябре-октябре», — сообщил Андрей Ермак. По его словам, фестиваль, в частности, будет посвящен тому, «каким образом можно использовать мусор с точки зрения его дальнейшей, что называется, жизни». Для проведения мероприятия министерство планирует, в том числе, использовать площадку «Зеленого КОТа», который должен открыться в рамках первой очереди в июле.

Центральным объектом экоплощадки «Зеленый КОТ»в дальнейшем должен стать филиал Художественного музея мусора «МУ МУ», открытого три года назад в Калуге. Основу его экспозиции составят арт-объекты и предметы быта, созданные художниками и дизайнерами из отходов (в «материнском» музее в Калуге размещены более 500 экспонатов — над ними работали авторы из 24 стран мира). Проект включает также создание конференц-зала для экологических форумов, кафе, кемпинга, детской игровой площадки с аттракционами, экологического парка, площадок для «блошиного рынка» и т.д.
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