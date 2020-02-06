Умер американский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года

В Америке в возрасте 103 лет скончался актер Кирк Дуглас. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» его сын Майкл, пишет «Интерфакс».

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах, в том числе «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), а также «Спартак» (1960). В 1996 году он получил почетную премию «Оскар» за выдающуюся карьеру.

Майкл Дуглас отметил, что его отец был легендарным актером из «золотого века» киноиндустрии, а также филантропом.


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