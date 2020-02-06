Мэрия Калининграда проинформировала о плановых отключениях света и воды (адреса)

Мэрия Калининграда проинформировала о плановых отключениях света и воды (адреса)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на ряде улиц планово отключено электро- или водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение у потребителей:

с 9 до 13 часов -

пр-т Мира, 28, 44-64, 33-35,

ул. Косм. Леонова, 2, 6а,

ул. Зоологическая, 2, 9-9д;

с 9 до 18 часов-

ул. Горького, 168, 168 К-2,

пр-т Мира, 33-39. 

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Комсомольской, 91А1 до 14.30 — на ул. Карташева, 18, 129а, 121, до 16.00 на ул. Ватутина, 20-4, 19-39, ул. Воздушной, 73а, ул. Белинского, 30, ул. Добролюбова, 17-23, 22-44.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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