Мэрия Калининграда проинформировала о плановых отключениях света и воды (адреса)

В Калининграде на ряде улиц планово отключено электро- или водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение у потребителей:
с 9 до 13 часов -
пр-т Мира, 28, 44-64, 33-35,
ул. Косм. Леонова, 2, 6а,
ул. Зоологическая, 2, 9-9д;
с 9 до 18 часов-
ул. Горького, 168, 168 К-2,
пр-т Мира, 33-39.
Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Комсомольской, 91А1 до 14.30 — на ул. Карташева, 18, 129а, 121, до 16.00 на ул. Ватутина, 20-4, 19-39, ул. Воздушной, 73а, ул. Белинского, 30, ул. Добролюбова, 17-23, 22-44.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
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