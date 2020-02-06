УМВД: калининградка, просившая забрать у нее детей, была пьяна

Жительница Калининградской области, позвонившая в службу 112 и попросившая забрать у нее детей, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В ведомстве уверяют, что инспекторы по делам несовершеннолетних и представители органов опеки незамедлительно выехали по месту жительства звонившей женщины.

«Установлено, что жительница одного из поселков Багратионовского района совершила звонок на телефон экстренных служб, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», — говорится в релизе УМВД.

Три девочки возрастом 10, 7 и 5 лет, а также 6-летний мальчик были изъяты из семьи, где, по мнению правоохранителей, их жизнь и здоровье подвергалось опасности: «Пока с мамой беседуют сотрудники полиции и психолог, все ее четверо детишек, младшим из которых 5 и 6 лет, срочно доставлены в Детскую областную больницу», — рассказала начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

В отношении 33-летней женщины полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Собранный материал обещают направить в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством. Кроме того, органами опеки будет рассмотрен вопрос об ограничении женщины в родительских правах за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей.

Как ранее писал «Новый Калининград», 4 февраля женщина позвонила в экстренную службу 112 и попросила забрать ее несовершеннолетних детей, так как она морально истощена.