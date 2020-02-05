Калининградка попросила службу «112» забрать у нее детей

Калининградка попросила службу «112» забрать у нее детей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

Калининградка позвонила в экстренную службу 112 и попросила забрать ее несовершеннолетних детей, так как она морально истощена. Информация об этом размещена на странице службы «ВКонтакте».

«Поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что находится в тяжёлой жизненной ситуации, морально истощена и хочет нанести себе повреждения, при этом просит забрать ее несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

В Центр обработки вызовов Системы 112 звонок поступил 4 февраля. Оператор, получив информацию для оперативных служб, перенаправил девушку на психолога. Специалисту удалось удерживать ее на связи до приезда скорой помощи.

Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter