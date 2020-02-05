Калининградка попросила службу «112» забрать у нее детей

Калининградка позвонила в экстренную службу 112 и попросила забрать ее несовершеннолетних детей, так как она морально истощена. Информация об этом размещена на странице службы «ВКонтакте».

«Поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что находится в тяжёлой жизненной ситуации, морально истощена и хочет нанести себе повреждения, при этом просит забрать ее несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

В Центр обработки вызовов Системы 112 звонок поступил 4 февраля. Оператор, получив информацию для оперативных служб, перенаправил девушку на психолога. Специалисту удалось удерживать ее на связи до приезда скорой помощи.