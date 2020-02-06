На карантин в Калининграде закрылась третья школа

На карантин в Калининграде закрылась третья школа
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Грипп

В четверг, 6 февраля, на карантин в связи с ОРВИ и гриппом закрылась еще одна школа, № 19. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее на вынужденные каникулы отправились учащиеся школ № 11 и 44. По состоянию на утро четверга занятия также прекращены в 53 классах 13 других школ города — №№ 6, 7, 14, 16, 18, 21, 36, 39, 43, 53, 56, 57, гимназия № 22. Возобновили занятия в классе школы № 47, где ранее также был объявлен карантин.

Кроме того, из-за вспышки ОРВИ закрыто 11 групп в восьми учреждениях дошкольного образования — это детсады №№ 1, 37, 51, 56, 99, 114, 124, 133.

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