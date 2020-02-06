Участникам Великой Отечественной в регионе решили выплатить по 50 тыс. рублей

Региональные власти приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 50 тыс. рублей. Об этом в своем Instagram в четверг сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«Приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны по 50 тыс. рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы», — говорится в сообщении главы региона.

Напомним, что в городе Калининграде по данным на ноябрь 2019 года, проживало менее 400 ветеранов, участвовавших в боевых действиях. Из них на ноги на тот момент еще могли подняться 20-25 человек.