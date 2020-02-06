Командующие российскими флотами во главе с главкомом ВМФ прибыли на Балтфлот

Командующие российскими флотами во главе с главкомом ВМФ прибыли на Балтфлот
Виталий Невар / Новый Калининград, архив
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На Балтийском флоте в четверг, 6 февраля, проходит оперативный сбор руководящего состава ВМФ. Для участия в нем прибыл главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщает телеканал «Звезда».

В сборе принимают участие командующие всеми флотами и каспийской флотилией. Они намерены «детально ознакомиться с функционированием системы управления Балтийского флота». Также им представят показные занятия и тренировки, специально организованные командованием Балтийского флота.

Сбор открылся 4 февраля в Санкт-Петербурге, его участники уже побывали на Северном флоте.

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