Путин высказался против возвращения системы распределения выпускников вузов

Путин высказался против возвращения системы распределения выпускников вузов
Владимир Путин. Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
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В России нет смысла возвращать в вузы систему распределения, так как «обязаловкой мы ничего не решим». Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию президент, пишет «Интерфакс».

Как уточнил президент, подобные предложения он слышит регулярно на встречах с общественностью, но придерживается иного мнения.

«Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться», — пояснил он.

Как напоминает информагентство, в мае 2019 года Путин предлагал Минздраву и правительству в целом оценить возможность возвращения в РФ системы распределения выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

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