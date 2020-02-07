Калининградцам обещают теплые выходные без осадков

Предстоящие выходные в Калининградской области обещают быть теплыми и относительно ясными. По данным Гидрометцентра РФ, в субботу и воскресенье будет 4-6 градусов тепла, небольшая облачность и без осадков. Ночные заморозки ожидаются только с пятницы на субботу. В ночь с субботы на воскресенье будет около нуля, затем ночная температура поднимется до 5 градусов.

Прогноз Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от предыдущего не отличается.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» менее оптимистичен, в субботу он обещает около трех градусов тепла, возможен небольшой дождь ночью. В воскресенье — до шести градусов тепла и вероятность небольшого дождя до вечера. В ночь с субботы на воскресенье этот прогноз обещает до −1 градуса.