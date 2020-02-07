В Калининградской области снизилась средняя цена на водку

В Калининградской области снизилась средняя цена на водку
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградская область оказалась в списке регионов, где средняя цена на водку за год снизилась. Об этом в пятницу пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор», которая проанализировала средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.

В январе 2020 года средняя цена на бутылку водки объемом 0,5 литра в среднем по стране составила 294 рубля, за год она выросла на 3,2%. Но в некоторых российских она наоборот снизилась. Среди них и Калининградская область, здесь снижение произошло на 3,1%, до 284 рублей.

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