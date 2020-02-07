Стивен Кинг сместил Дарью Донцову и стал самым издаваемым в РФ писателем

По итогам прошлого года американский писатель Стивен Кинг стал самым издаваемым в России писателем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

В 2019-м в стране было напечатано 163 издания произведений Кинга, общий тираж книг достиг более 1,1 млн экземпляров. В 2017 и 2018 годах Кинг был на второй строчке рейтинга, а лидерство принадлежало российской писательнице Дарье Донцовой. Она занимала эту позицию с 2012 года. В прошлом году в России вышло 68 изданий Донцовой общим тиражом 776 тыс. экземпляров.