На «Яндекс.Картах» теперь видно весь общественный транспорт в Калининграде

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На «Яндекс.Картах» теперь видно весь общественный транспорт в Калининграде

Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать движение всех маршрутов городского транспорта в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе геосервисов «Яндекса». Раньше можно увидеть было только движение девяти маршруток.

В приложении специальными иконками отмечены автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, метки движутся плавно благодаря алгоритму прогнозирования.

При нажатии на иконку остановки «Яндекс.Карты» показывают список всех маршрутов, которые через неё проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Чтобы начать работу, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать и в веб-версии карт, и в мобильном приложении. В будущем на «Яндекс.Карты» планируют добавить и пригородные маршруты вокруг Калининграда.

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