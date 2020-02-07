Затонувшую у пляжа в Балтийске баржу обещают поднять к сентябрю

Собственник баржи Jack Up Ribble, затонувшей возле городского пляжа в Балтийске в 2017 году, обещает поднять её к сентябрю 2020-го. Об этом говорится в офциальном письме компании ООО «МРТС-Строймонтаж», которое глава муниципалитета Сергей Мельников опубликовал в своем Facebook.

Компания берет на себя обязательство по подъему затонувшей баржи в период с 15 мая по 30 сентября. В письме говорится, что собственник объекта уже провел конкурсные процедуры по выбору подрядчика работ.

Судно село на мель в октябре 2017 года. В штормовых условиях баржу буксировали в порт Калининграда, в сотне метров от берега между памятником императрице Елизавете Петровне и городским пляжем в Балтийске у нее оборвался трос.