Без света в Калининграде остались школа, детсад, училища и центр соцобслуживания

Без света в Калининграде остались школа, детсад, училища и центр соцобслуживания
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

На 13 улицах областного центра в пятницу, 7 февраля, есть перебои с электроснабжением, это связано с работами по ремонту сетей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9.00 до 13.00 отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

— проспект Мира, 64, 64а, 66-68,

— Ленинский проспект, 83а-д,

— ул. Новый вал, 23 (гимназия № 22),

— ул. Старопрегольская, 8а, 10-18, 17,

— ул. Эпроновская, 20;

С 9.00 до 18.0 света не будет в зданиях по адресам:

— Аллея Смелых, 116 (училище Олимпийского резерва),

— ул. Дзержинского, 172,

— проспект Победы, 46, 48 (Центр социального обслуживания населения), 50а, 52, 54а, 56-66, 68, 67-71, 73-79,

— ул. Бассейная, 1 (детсад № 77), 2,

— ул. Нефтяная, 1-13, 4-10,

— ул. Рылеева, 3,

— ул. Радищева, 94,

— пер. Станочный, 1-11, 9А.

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Добролюбова, 48, ул. Минусинской, 24, 28, ул. Товарной, 14, до 15.00 — на ул. З. Космодемьянской, 26 (школа № 5), 33-49, 49а, 30-38, ул. Дзержинского, 128, ул. Майора Козенкова, 10-22, 11-25, ул. К. Назаровой, 28-30, 51-69, 73-75, 61а (Молодёжное общество инвалидов), 57-59 (Детский — юношеский центр).

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
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