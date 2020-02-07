В МВД появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями

В МВД создали подразделение, сотрудники которого будут бороться с киберпреступлениями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Впервые информация о том, что идет работа по созданию этой структуры, появилась еще в ноябре. В министерстве отметили, что причиной ее создания стало «увеличение массива» преступлений в сфере IT-технологий. В пятницу начальник следственного департамента МВД Александр Романов сообщил, что подразделения уже сформированы.

По данным издания, в прошлом году в России отмечено около 300 тысяч киберпреступлений, из которых 98,4% находятся на стадии раскрытия. Однако число правонарушений быстро растет — почти половина из них относится к категориям тяжких и особо тяжких.