Прокуратура: назначены 13 штрафов за превышение сбросов вредных веществ в водоемы

Прокуратура: назначены 13 штрафов за превышение сбросов вредных веществ в водоемы
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Природоохранная прокуратура оштрафовала 13 юридических и должностных лиц за превышение допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Нарушения были выявлены в ходе проверки. К административной ответственности привлечены 13 юридических и должностных лиц. Им назначены штрафы в размере 90 тысяч рублей. Также одно юридическое лицо привлекли к ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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