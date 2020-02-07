Прокуратура: назначены 13 штрафов за превышение сбросов вредных веществ в водоемы

Природоохранная прокуратура оштрафовала 13 юридических и должностных лиц за превышение допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Нарушения были выявлены в ходе проверки. К административной ответственности привлечены 13 юридических и должностных лиц. Им назначены штрафы в размере 90 тысяч рублей. Также одно юридическое лицо привлекли к ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
Комментарии к событию