В Калининграде картами оплачивают половину поездок на общественном транспорте

Половина пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте по безналичному расчету. Такие данные приводит мэрия на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что за январь и начало февраля текущего года за наличные было приобретено билетов более чем на 3,5 млн рублей, «из них на 1 609 670 рублей — транзакции по банковским картам». По «Волне Балтики» оплатили проезд на 51 984 рубля.

Кроме того, добавляется, что по расплачиваются картами чаще всего в маршрутках. Разница — в пять раз.