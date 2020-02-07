На ремонт тротуаров на ул. Ялтинской, Димитрова и Гвардейском пр. выделяют 29 млн

На ремонт тротуаров на ул. Ялтинской, Димитрова и Гвардейском пр. выделяют 29 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда готова потратить более 29 млн руб. на ремонт тротуаров на улицах Ялтинской и Г. Димитрова, а также Гвардейском проспекте. Соответствующие извещение опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документации, ремонт на ул. Ялтинской предстоит на дома № 24 до Восточной эстакады. Ремонт тротуара на ул. Г. Димитрова запланирован на всей ее протяженности (от ул. Яналова до ул. Брамса). На Гвардейском пр. намерены провести работы на нечетной стороне от ул. Театральной до ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева.

Торги по выбору подрядчиков должны пройти до конца февраля. Все работы власти закончить в мае-июне 2020 года.

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