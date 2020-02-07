ГИБДД обещает в ближайшее время проверить освещение всех «пешеходов» области

Региональная ГИБДД получила приборы, позволяющие измерить уровень освещенности дорог. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ведомства.

По программе «Безопасные и качественный дороги» для ГИБДД закупили несколько видов измерительных приборов, в том числе дорожные рейки для определения ровности покрытия, приборы для измерения коэффициента сцепления колеса с дорогой и люксометры.

«Люксметры предназначены для измерения уровня освещенности проезжей части и пешеходных переходов, особенно в ночное время, для того, чтобы определить, виден ли пешеход, переходящий проезжую часть и подходящий к проезжей части», — пояснил замначальника отдела надзора областной ГИБДД Тимур Зигангиров.

С февраля эти приборы будут активно использоваться, ГИБДД обещает в ближайшее время проверить все пешеходные переходы Калининградской области на предмет правильного и нормативного освещения.