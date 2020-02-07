В России родителей обязали обеспечить своих детей жильем после развода

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей обеспечить ребенка жильем после развода. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал правовой информации.

Поправки касаются родителя, который после развода живёт отдельно от ребенка. Документ дает право привлечь отца или мать через суд к оплате расходов на жилое помещение для постоянного проживания. Дополнительные расходы не отменяют алиментов.

«Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно», — сказано в документе.