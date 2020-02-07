Медик, обвиняемый по делу о смерти 15-летней пациентки, попал в больницу

Медик, обвиняемый по делу о смерти 15-летней пациентки, попал в больницу
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Заведующий нейрохирургическим отделением ДОБ Петр Литвиненко, обвиняемый по делу о смерти 15-летней школьницы, ушел на больничный. Он находится на стационарном лечении в БСМП. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в медучреждении.

По данным источника, 5-го февраля 2020 года Литвиненко был госпитализирован в отделении урологии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Из-за его нахождения в стационаре и диагноза, он не может присутствовать на допросах у следователей и участвовать в других следственных действиях.

Как стало известно «Новому Калининграду», замглаврача БСМП уже направил в Следственный отдел по Центральному району СУ СКР справку, в которой сообщается о диагнозе Литвиненко и отмечается, что «проведение следственных действий невозможно».

В начале февраля 2019 года 15-летняя жительница Гусева была госпитализирована в Детскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. Затем ребенок был направлен на госпитализацию в Психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, а после обследования несовершеннолетнюю пациентку перенаправили в больницу в поселке Прибрежном, где она скончалась 21 февраля. Следственный комитет после проверки по данному факту возбудил уголовное дело. По данным следствия, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В конце января 2020 года заведующему нейрохирургическим отделением Детской областной больницы Петру Литвиненко было предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному после смерти школьницы. Медику инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 п.В ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). 

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter