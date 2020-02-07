Медик, обвиняемый по делу о смерти 15-летней пациентки, попал в больницу

Заведующий нейрохирургическим отделением ДОБ Петр Литвиненко, обвиняемый по делу о смерти 15-летней школьницы, ушел на больничный. Он находится на стационарном лечении в БСМП. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в медучреждении.



По данным источника, 5-го февраля 2020 года Литвиненко был госпитализирован в отделении урологии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Из-за его нахождения в стационаре и диагноза, он не может присутствовать на допросах у следователей и участвовать в других следственных действиях.

Как стало известно «Новому Калининграду», замглаврача БСМП уже направил в Следственный отдел по Центральному району СУ СКР справку, в которой сообщается о диагнозе Литвиненко и отмечается, что «проведение следственных действий невозможно».

В начале февраля 2019 года 15-летняя жительница Гусева была госпитализирована в Детскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. Затем ребенок был направлен на госпитализацию в Психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, а после обследования несовершеннолетнюю пациентку перенаправили в больницу в поселке Прибрежном, где она скончалась 21 февраля. Следственный комитет после проверки по данному факту возбудил уголовное дело. По данным следствия, причиной смерти стала сердечная недостаточность.