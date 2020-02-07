Медик, обвиняемый по делу о смерти 15-летней пациентки, попал в больницу

Заведующий нейрохирургическим отделением ДОБ Петр Литвиненко, обвиняемый по делу о смерти 15-летней школьницы, ушел на больничный. Он находится на стационарном лечении в БСМП. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в медучреждении.
По данным источника, 5-го февраля 2020 года Литвиненко был госпитализирован в отделении урологии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Из-за его нахождения в стационаре и диагноза, он не может присутствовать на допросах у следователей и участвовать в других следственных действиях.
Как стало известно «Новому Калининграду», замглаврача БСМП уже направил в Следственный отдел по Центральному району СУ СКР справку, в которой сообщается о диагнозе Литвиненко и отмечается, что «проведение следственных действий невозможно».
В начале февраля 2019 года 15-летняя жительница Гусева была госпитализирована в Детскую областную больницу, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. Затем ребенок был направлен на госпитализацию в Психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, а после обследования несовершеннолетнюю пациентку перенаправили в больницу в поселке Прибрежном, где она скончалась 21 февраля. Следственный комитет после проверки по данному факту возбудил уголовное дело. По данным следствия, причиной смерти стала сердечная недостаточность.В конце января 2020 года заведующему нейрохирургическим отделением Детской областной больницы Петру Литвиненко было предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному после смерти школьницы. Медику инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 п.В ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
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