При стабильном числе льготников траты области на лекарства с 2016 выросли вдвое

При стабильной численности льготников затраты областного бюджета на закупку лекарств с 2016 года выросли более, чем в два раза. При этом федеральное финансирование осталось примерно на том же уровне. Такие цифры содержатся в докладе главы регионального минздрава Александра Кравченко, опубликованном на сайте правительства.

На протяжении последних 4 лет из федерального бюджета на обеспечение льготополучателей выделяется 280-320 млн рублей, в то время как расходы регионального бюджета значительно выросли — с 384 млн рублей в 2016 году до 833 млн рублей в 2019 году.

«Это вызвано увеличением затрат на обеспечение пациентов с заключениями федеральных центров и необходимостью покрытия дефицита по федеральной льготе (ориентировочно более 300 млн ежегодно). Стоит отметить, что растет и стоимость 1 рецепта, и связано это с тем, что списки препаратов ежегодно обновляются и включаются новые лекарства, стоимость которых предсказать невозможно», — говорится в докладе.

В докладе так говорится, что, по мнению министра, наблюдается рост количества выписанных и обслуженных рецептов и связано это с тем, что «заболевания стали лечиться более комплексно, с учетом постоянно обновляющихся клинических рекомендаций. Например в кардиологии одному пациенту в течение визита может быть выписано до 3 рецептов одновременно».