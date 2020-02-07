На Куршской косе на берегу обнаружили «пожилого тюленя» (фото) (видео)

На Куршской косе сотрудники обнаружили немолодого тюленя, покинувшего воду. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе национального парка.

Животное нашли 7 февраля, в пятницу, во время ежедневного мониторинга состояния морского побережья. Тюлень спал, но почувствовав приближение людей, неспешно умылся и вернулся в воду.

Сотрудники национального парка разбудили спящего на берегу пожилого тюленя 7 февраля 2020 года во время ежедневного мониторинга состояния морского побережья научные сотрудники национального парка встретили спящего серого тюленя. Обычно частые выходы тюленей на берег случаются в марте, когда у морских млекопитающих сезон размножения. Очевидно теплая зима внесла изменения в график жизнедеятельности животных. Опубликовано Национальный Парк Куршская Коса Пятница, 7 февраля 2020 г.

Выходы морских млекопитающих на берег чаще всего происходит в марте, во время сезона размножения. Сотрудники парка предполагают, что теплая зима могла внести изменения в график жизнедеятельности животных.

При встрече с тюленем советуется соблюдать определенные правила поведения. В первую очередь не следует близко подходить, тем самым пугая и беспокоя дикое животное. Нельзя гладить и пытаться столкнуть тюленя в воду. Если на суше оказался белек, то лучше удалиться как можно скорее, чтобы его мать не боялась выйти на берег.