В Калининграде в парке Победы установили камеры «Безопасного города»

В Калининграде в парке Победы установили камеры «Безопасного города»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В парке Победы в Калининграде установили шесть видеокамер комплекса «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Из шести четыре камеры стационарные и две — поворотные, с углом обзора 360 градусов. Одна камера расположена на входе в парк, со стороны улицы Румянцева. Остальные распределены по территории. Оборудование способно выдерживать низкие температуры (до −40 °С).

«Стационарные камеры оборудованы ИК-подсветкой дальностью до 30 метров, обладают разрешением четыре мегапикселя и частотой 20 кадров в секунду. Поворотные камеры имеют максимальное разрешение пять мегапикселей и частоту 25 кадров в секунду», — отметили в пресс-службе.

Передача данных налажена в режиме реального времени. Обработка происходит в ситуационном режиме центра комплекса. Всего по области размещено более 1400 видеокамер наружного наблюдения системы.

Напомним, что видеонаблюдение системы «Безопасный город» размещено в Центре уличного баскетбола на острове Канта и сквере со светомузыкальным фонтаном у ДКМ.

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