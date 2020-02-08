В России ежегодно происходит до 70 тыс. врачебных ошибок

В России ежегодно происходит до 70 тыс. врачебных ошибок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Врачебные ошибки становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов каждый год. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Так, в год только от неверного назначения и применения лидокаина погибают не менее 25 человек, а при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнет или получает тяжелые увечья минимум 1–2 человека, заявил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов.


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