Правительство России одобрило повышение предельного возраста для ректоров вузов

Правительство РФ одобрило законопроект, повышающий предельный возраст руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций с 65 до 70 лет, сообщается его сайте..



Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ в части повышения предельного возраста для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.

Уточняется, что изменения по установлению предельного возраста коснутся также руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит реализовать в условиях дефицита управленческих кадров в сфере образования и науки долгосрочные программы деятельности и развития организаций высшего образования и научных организаций, а также сохранить образовательные и научные традиции.