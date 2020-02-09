Объявлен конкурс на ремонт трассы Советск-Гусев за 600 млн рублей

Объявлен конкурс на ремонт трассы Советск-Гусев за 600 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти объявили конкурс по выбору подрядчика, который займется ремонтом 44-километрового участка трассы Советск-Гусев. Извещение опубликовано на сайте Госзакупок.

Трасса будет отремонтирована на участке от 13,46 км до 58,60 км. Техническое задание предусматривает устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки и ремонт тротуаров. Подрядчика должны выбрать 27 февраля, работы планируется завершить до 1 октября 2021 года.

Напомним, трасса Советск-Неман вошла в перечень объектов программы «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год наравне с дорогами Калининград-Полесск (следующий этап), Калининград-Зеленоградск. Также должен пройти ремонт улиц в Светлом, Светлогорске, пос. Малое Исаково, Зеленоградском ГО и 7 улиц в Калининграде.

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