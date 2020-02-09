Все ветер и дождь: калининградцам обещают плохую погоду на неделе

Согласно данным различных метеослужб, предстоящая рабочая неделя в Калининградской области будет ветреной и дождливой.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, с понедельника по четверг будут идти довольно сильные дожди, возможен сильный ветер. Погода наладится только в пятницу. В понедельник днем будет около 9 градусов тепла, далее всю неделю — 5-6 градусов. По ночам обещают температуру около 2-4 градуса тепла и снег с дождем.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает калининградцам в понедельник умеренный дождь и около 7 градусов, во вторник небольшой снег с дождем и около 5 градусов, в среду и четверг — умеренный снег с дождем и 4-5 градусов тепла, в пятницу обещают сухую погоду и около +3.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в понедельник и вторник в течение всего дня будет идти небольшой дождь, воздух прогреется до 4-6 градусов. В среду — небольшой дождь обещают утром и днем и около 3 градусов тепла, такая температура продержится до конца недели. В четверг ожидается сильная облачность в течение всего дня, в пятницу — туман днем и вечером.

Напомним, на понедельник в области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление юго-западного и южного ветра до 25 метров в секунду.