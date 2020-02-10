Объявлены лауреаты премии «Оскар — 2020» (список)

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом Американская киноакадемия признала «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Эта же картина победила в номинациях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Пон Чжун Хо получил статуэтку как лучший режиссёр. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.
Лучшим актёром стал Хоакин Феникс («Джокер»), в аналогичной женской номинации победила Рене Зеллвегер («Джуди»). Статуэтки за актёра и актрису второго плана получили Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).
Тайка Вайтити и его «Кролик ДжоДжо» победили в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Премию за лучший саундтрек вручили «Джокеру».
Остальные лауреаты:
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Лучшая песня — «I’m Gonna Love Me Again» («Рокетмен»)
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Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
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Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»
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Лучший грим и причёски — «Скандал»
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Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
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Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»
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Лучшая операторская работа — «1917»
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Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»
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Лучшее сведение звука — «1917»
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Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
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Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»
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Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
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Лучшие визуальные эффекты — «1917»
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Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив».
Номинированный в 9 категориях (в одной дважды) «Ирландец» Мартина Скорсезе не получил ни одной статуэтки.
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