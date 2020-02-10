Объявлены лауреаты премии «Оскар — 2020» (список)

Объявлены лауреаты премии «Оскар — 2020» (список)
Felix Mooneeram / Unsplash
Все новости по теме: Культура

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом Американская киноакадемия признала «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Эта же картина победила в номинациях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Пон Чжун Хо получил статуэтку как лучший режиссёр. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Лучшим актёром стал Хоакин Феникс («Джокер»), в аналогичной женской номинации победила Рене Зеллвегер («Джуди»). Статуэтки за актёра и актрису второго плана получили Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

Тайка Вайтити и его «Кролик ДжоДжо» победили в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Премию за лучший саундтрек вручили «Джокеру».

Остальные лауреаты:

  • Лучшая песня — «I’m Gonna Love Me Again» («Рокетмен»)

  • Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

  • Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»

  • Лучший грим и причёски — «Скандал»

  • Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

  • Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»

  • Лучшая операторская работа — «1917»

  • Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»

  • Лучшее сведение звука — «1917»

  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»

  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

  • Лучшие визуальные эффекты — «1917»

  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив».

Номинированный в 9 категориях (в одной дважды) «Ирландец» Мартина Скорсезе не получил ни одной статуэтки.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter