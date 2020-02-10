Объявлены лауреаты премии «Оскар — 2020» (список)

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом Американская киноакадемия признала «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Эта же картина победила в номинациях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Пон Чжун Хо получил статуэтку как лучший режиссёр. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.



Лучшим актёром стал Хоакин Феникс («Джокер»), в аналогичной женской номинации победила Рене Зеллвегер («Джуди»). Статуэтки за актёра и актрису второго плана получили Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

Тайка Вайтити и его «Кролик ДжоДжо» победили в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Премию за лучший саундтрек вручили «Джокеру».

Остальные лауреаты:

Лучшая песня — «I’m Gonna Love Me Again» («Рокетмен»)

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»

Лучший грим и причёски — «Скандал»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»

Лучшая операторская работа — «1917»

Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»

Лучшее сведение звука — «1917»

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучшие визуальные эффекты — «1917»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив».

Номинированный в 9 категориях (в одной дважды) «Ирландец» Мартина Скорсезе не получил ни одной статуэтки.