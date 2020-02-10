В мэрии рассказали, где планируется отключение электричества (список)

В мэрии рассказали, где планируется отключение электричества (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за ремонта электросетей в Калининграде в понедельник, 10 февраля, планируется отключение электроснабжения на некоторых улицах Центрального района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 13:00 отключения будут произведены по следующим адресам: ул. Бассейная 32б, 36,7, 33,35,35а, ул. Воздушная 80.

Останутся без электроэнергии до 17:00 потребители на улицах: ул. Лукашёва 6а, 12, 18, 24, 26, 1а, 35, 9а; ул. Л-та Калинина 8, 28, 19 — 29; ул. Бойко 8, 12, 14, 18, 20/1, 20/2, 11, 13, 17, 31, 35; ул. Горбунова 9, 27.

Позднее всего (в 18:00) свет вернут по адресам: ул. З.Космодемьянской 10, 10а; ул. Бассейная 30, 32-34, 36, 7, 23-31, 35, 35а; ул. Белинского 1, 2-4, 6-8, 10-12, 14, 16; ул. Воздушная 80; ул. Художественная 9 — 11.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
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