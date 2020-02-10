В правительстве рассказали что делать, если на дорогу упало дерево

В правительстве рассказали что делать, если на дорогу упало дерево
Фото министерства развития инфраструктуры Калининградской области
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Жителей области просят воздержаться от попыток самостоятельно убирать деревья, упавшие на проезжую часть. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дороги региона обслуживаются различными дорожно-эксплуатационными предприятиями, в обязанности которых входит и уборка упавших стволов с проезжей части. Чтобы не выяснять какое именно предприятие обслуживает дорогу и не искать его номер, можно позвонить в диспетчерскую регионального Управления дорожного хозяйства по номеру 640 850 или набрать 112. «Звонок переадресуют конкретному предприятию, дорожные службы реагируют на такие вызовы быстро, у них есть необходимое оборудование и квалификация», — отметили в пресс-службе.

Самостоятельно убирать деревья с проезжей части не следует, это может быть опасно, лучше дождаться специалистов, отметили в правительстве. Однако также пояснили, что наказания за попытку самовольно убрать упавший на дорогу ствол не предусмотрено.


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