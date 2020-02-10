Мишустин разрешил культивировать снотворный мак в медицинских целях

Правительство РФ разрешило культивировать коноплю и снотворный мак в промышленных, медицинских и ветеринарных целях. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в медицинских целях и для использования в ветеринарии можно выращивать сорта мака снотворного «с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ».

Для культивирования в промышленных целях допущены конопля с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%, а также снотворного мака с общим содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина в объеме не более 0,6%.

Запрет на культивирование этих растений был введен в 2007 году.