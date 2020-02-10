В МЧС рассказали о предстоящей проверке сирен в регионе

В Калининградской области во вторник, 11 февраля, будут проверять работу систем оповещения населения. Информация об этом появилась в пресс-службе регионального МЧС.



Сообщается, что кратковременный запуск сирен планируется с 11 часов утра как в областном центре, так и в административных центрах городских округов и районов области.

«Звучание сигнала сирены „ВНИМАНИЕ ВСЕМ“ служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий не предусматривает», — отметили в ведомстве.