Ryanair сокращает рейсы из Гданьска

Ирландский лоукостер Ryanair решил пересмотреть сетку прямых рейсов из некоторых польских городов. Сокращения коснулись и аэропорта Гданьска. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Изменения, внесенные авиакомпанией, касаются в основном частоты выполняемых рейсов. В частности, рейсы из Гданьска в Барселону теперь будут осуществляться только в апреле и мае, хотя ранее они планировались на все летнее расписание.

С июня рейс в испанский Аликанте из Гданьска будет выполняться только один раз в неделю. Сетка полетов из Гданьска на Мальту также будет урезана, раньше это были два рейса в неделю, с июня останется только один.

Также ирландская авиакомпания решила свернуть по одному из существующих рейсов из Гданьска в Дублин, Копенгаген, Осло-Торп, Манчестер, Лидс-Брэдфорд и Киев-Борисполь. Останется только один рейс в неделю в Афины.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.