В «Безопасном городе» рассказали, где будут стоять радары на этой неделе (список)

Опубликованы места размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации с 11 февраля по 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».
Дорожные камеры будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 11 километре автодороги «Переславское — Круглово».
5. На 2 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
6. На 28 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
7. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».
8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск».
9. На 11 километре автодороги «Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное».
10. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый».
«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, установка табличек „Фотовидеофиксация“ перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием для отмены постановлений о наложении административного штрафа», — отметили в пресс-службе.
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