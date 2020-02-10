Росстат обнаружил резкое падение числа исследователей в Калининградской области

На протяжении 2015-2018 годов в Калининградской области фиксировалось значительное сокращение численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками. С 2014 по 2018 год число исследователей сократилось почти вдвое — с 2,1 до 1,1 тыс. человек. Такие данные приводит Росстат.



Наиболее резкое сокращение числа калининградцев, занятых в отрасли научных исследований, произошло в 2018 году — с 1,8 до 1,1 тыс. человек.

В 2018 году быстро сокращалось число как непосредственно исследователей (с 693 до 573 человек), так и вспомогательного персонала (с 746 до 282).

В Калининградстате воздержались от каких-либо комментариев по поводу резкого сокращения численности исследователей. Тем не менее в данных Росстата отмечается, что в статистику не попадают научно-педагогические работники ВУЗов, выполняющие наряду с педагогической деятельностью научные исследования и разработки.