Главархитектор Калининграда: не надо пихать Канта в каждое освободившееся место

Главархитектор Калининграда: не надо пихать Канта в каждое освободившееся место
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов считает, что в городской среде достаточно часто встречается образ философа Иммануила Канта. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Знаю, что есть пожелания по брендированию городской среды и городской истории и иными образами. Мне кажется, образ Канта и так прочно очень сидит в жизни города, его не нужно еще больше как-то популяризировать. И в то же время пихать его в каждое освободившееся место — это тоже неправильно. Нужно подходить здесь с умом», — заметил Анисимов.

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