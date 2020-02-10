Главархитектор Калининграда: не надо пихать Канта в каждое освободившееся место

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов считает, что в городской среде достаточно часто встречается образ философа Иммануила Канта. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».



«Знаю, что есть пожелания по брендированию городской среды и городской истории и иными образами. Мне кажется, образ Канта и так прочно очень сидит в жизни города, его не нужно еще больше как-то популяризировать. И в то же время пихать его в каждое освободившееся место — это тоже неправильно. Нужно подходить здесь с умом», — заметил Анисимов.