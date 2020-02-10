Областное правительство меняет условие доступа к соцподдержке

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Областное правительство меняет условие доступа к соцподдержке

Областное правительство намерено увеличить предельный объем движения денежных средств членов семьи по счетам до 200 % от объема их доходов, чтобы они имели возможность пользоваться инструментами соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В конце 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление, согласно которому вводился запрет на доступ к соцподдержке семей, у которых по счетам проходит более 150% от объема доходов семьи.

Как отмечают в пресс-службе правительства, ограничение доступа к господдержке по принципу оборота по счетам всего на 50% превышающего доход семьи «вызвало больше всего вопросов граждан» и «только в Инстаграме губернатора было порядка 700 комментариев».

Также областные власти решили не учитывать в качестве оборота по счетам перечисление между банковскими счетами одного и того же человека и не использовать критерий соотношения оборотов по счетам к доходам семьи, если душевые обороты ниже прожиточного минимума.


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