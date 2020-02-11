Прокуратура требует закрыть в Гусеве кафе, работающее в условиях антисанитарии

В Гусеве городская прокуратура в ходе проверки деятельности закусочной «Донар Хаус», выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что в закусочной „Донар Хаус“ не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли, не обеспечено исправное состояние систем и установок пожарной сигнализации, отсутствуют огнетушители, работники организации допущены к работе без обучения мерам пожарной безопасности, в помещении закусочной отсутствуют знаки, обозначающие пути эвакуации, не обеспечена очистка вентиляционных каналов, на имеющиеся пищевые продукты и продовольственное сырье (мясо, овощи, сыр) отсутствуют какие-либо сопроводительные документы, установить происхождение продукции невозможно, мясо хранится в ведрах без маркировки, повара работают без перчаток, при этом туалет находится в неисправном состоянии, отсутствуют журналы осмотров персонала на различного рода заболевания, готовая продукция производится в отсутствие технической документации, не проводится бракераж готовой продукции и т.д.», — говорится в сообщении.

Ведомство направило в Гусевский городской суд исковое заявление о запрете деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего некачественные услуги по организации питания населения.