Калининградец отсудил у работодателя свыше 180 тысяч рублей за травму

Житель Калининграда отсудил свыше 180 тысяч рублей за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошел в декабре 2018 года, когда пострадавший работал в одной из компаний по перевозке автомобилей. Тогда он транспортировал машину в вагон, а ее глушитель зацепился о стык переездных площадок. Уточняется, что одна из них самортизировала — из-за этого автомобиль подбросило, ударив о крышку вагона. Как отметил истец, он получил повреждения, поскольку своевременно никто на производстве не проводил инструктажи по технике безопасности.

Полученные травмы не позволяли сотруднику работать около двух месяцев, по этой причине мужчина временно утратил свой заработок. Обращаясь в суд, пострадавший также указал, что по вине работодателя ему был причинен моральный вред.

Однако в ходе судебного разбирательства ответчик сообщил, что водитель превысил скорость при погрузке автомобиля, из-за чего и получил травмы. Правда, никаких подтверждающих этот факт свидетельств представлено не было.

В сентябре 2019 года суд счел, что вред здоровью истца был причинён источником повышенной опасности. При этом пострадавшим правила охраны труда при проведении работ, в результате которых произошел несчастный случай, нарушены не были. Согласно акту несчастного случая, основной причиной происшествия стало отсутствие безопасных условий труда. В итоге с работодателя решено взыскать утраченный заработок в размере 134,9 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Ответчик не согласился с решением суда и попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции. «Оценив доводы жалобы, судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным», — отметили в пресс-службе.