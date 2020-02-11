Франция направляет в Литву своих военных

Франция намерена прислать в июне в Литву 300 военных. Об этом во вторник, 11 февраля, пишет Delfi со ссылкой на главу МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«В конце июня Франция пришлет около 300 военных, они присоединятся к Силам передового базирования НАТО, которые возглавляет Германия», — цитируют СМИ литовского чиновника.

Сейчас дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, откуда более 600 военных. Всего в группе служат более 1,2 тыс. человек из шести государств.