Франция направляет в Литву своих военных

Франция направляет в Литву своих военных
Виталий Невар / Новый Калининград
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Франция намерена прислать в июне в Литву 300 военных. Об этом во вторник, 11 февраля, пишет Delfi со ссылкой на главу МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«В конце июня Франция пришлет около 300 военных, они присоединятся к Силам передового базирования НАТО, которые возглавляет Германия», — цитируют СМИ литовского чиновника.

Сейчас дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, откуда более 600 военных. Всего в группе служат более 1,2 тыс. человек из шести государств.

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